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Российские войска нанесли удар по объекту портовой инфраструктуры Украины

Минобороны: ВС РФ поразили объект портовой инфраструктуры Украины и 168 дронов
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России в течение суток поразили объект портовой инфраструктуры Украины, сбили 168 беспилотников, а также две управляемые авиабомбы JDAM и одну управляемую ракету «Нептун». Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Кроме того, российские военные нанесли удары по цехам сборки и складам дронов, а также пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 142 странах.

Отмечается, что операция проводилась с помощью боевых самолетов, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Дылеевка в Донецкой народной республике. Поселок взяли подразделения «Южной» группировки войск.

24 июня первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал, что ВСУ стягивают к Сумской области новобранцев.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский начал пугать «нападением» России на НАТО.

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