Пушков заявил, что утечка данных США дискредитировала Трампа

Утечка данных разведки США о неэффективности ударов по ядерным объектам Ирана может дискредитировать Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

По его словам, утечка могла быть направлена на обоснование необходимости дальнейшей войны против Ирана.

«Когда в США происходят организованные утечки, то это всегда кому-то и для чего-то нужно», — написал Пушков.

Накануне телеканал CNN сообщал, что удары США не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана.

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее Нетаньяху заявил о «демонтаже» ядерной программы Ирана.