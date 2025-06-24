Нетаньяху заявил о «демонтаже» ядерной программы Ирана

Израилю удалось покончить с ядерной программой Ирана, и он будет препятствовать попыткам ее возрождения, предупредил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы демонтировали ядерный проект Ирана. Если кто-то попытается его возродить, мы будем действовать с той же решимостью и силой, чтобы пресечь любую такую ​​попытку», - сказал Нетаньяху, добавив, что у Ирана не будет ядерного оружия.

Утром 24 июня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Глава Белого дома призвал стороны не нарушать его.

В ночь на 22 июня Трамп сообщал, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Ранее президент Ирана заявил, что Израиль заплатил «ужасную цену» за агрессию против республики.