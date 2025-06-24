СМИ сообщили, что Израиль ответит Ирану за нарушение перемирия

Израиль даст «символический ответ» на нарушение прекращения огня со стороны Ирана и атакует одну цель не в столице Исламской Республики. Об этом сообщила радиостанция »Галей ЦАХАЛ», ссылаясь на источник.

«Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) собирается атаковать только одну цель — символически и по просьбе президента США Дональда Трампа. Вопреки первоначальному плану Израиля, атака не будет совершена в Тегеране»‎, — сказал источник.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом сказал, что Иран будет соблюдать режим прекращения огня при условии, что Израиль не будет его нарушать.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

При этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у страны не было никакого соглашения о прекращении огня. По его словам, окончательное решение по данной инициативе планировалось принять позже.

Ранее Пезешкиан заявил эмиру Катара, что Эмират остается для Тегерана братской страной.