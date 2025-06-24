В Кремле заявили, что Иран не уведомлял Россию о планах нанести удары по базам США

Песков: Аракчи не говорил Путину о планах Ирана ударить по базам США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи не сообщал на встрече с президентом России Владимиром Путиным о том, что Тегеран готовится нанести удары по военным базам США на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

23 июня Путин на фоне американо-израильских атак на Иран принял Аракчи в Москве.

«Нет об этом речь не заходила. Еще до вчерашней встречи из Ирана мы слышали, что ответ последует, поэтому это было анонсировано», — сказал представитель Кремля.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

23 июня иранская армия в рамках операции «Хорошая весть о победе» выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы Соединенных Штатов Америки. По данным Press TV, три ракеты поразили американскую авиабазу на территории Катара.

На следующий день Трамп объявил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что заявление Трампа о прекращении огня Ираном и Израилем застало врасплох его администрацию.