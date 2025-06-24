Заявление Трампа о прекращении огня Ираном и Израилем застало врасплох его администрацию

NYT: чиновники в США шокированы заявлением Трампа о перемирии Ирана и Израиля

Объявление президента США Дональда Трампа о прекращении огня между Ираном и Израилем застигло врасплох некоторых чиновников его администрации. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на представителя Белого дома высокого ранга.

По его словам, определенную роль в достижении договоренностей о временном перемирии между Ираном и Израилем сыграл эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Со стороны США, уточнил собеседник издания, достичь заключения сделки помог вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, которые контактировали по дипломатическим каналам с Ираном.

Представитель Белого дома добавил, что Израиль согласился на перемирие при условии, что атаки со стороны Ирана прекратятся, однако не уточнил, на какие условия мог согласиться Тегеран.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

При этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у страны не было никакого соглашения о прекращении огня. По его словам, окончательное решение по данной инициативе планировалось принять позже.

Утром 24 июня иранский телеканал Press TV сообщил, что режим прекращения огня с Израилем вступил в силу. По его данным, это произошло после «четырех волн иранских атак».

Ранее Израиль обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня.