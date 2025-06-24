В Московской области сбили дрон

Собянин сообщил о нейтрализации еще одного БПЛА на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о нейтрализации еще одного БПЛА на подлете к столице силами российской противовоздушной обороны. Такая публикация появилась в его Telegram-канале.

Сообщения о двух сбитых беспилотниках появились в Telegram-канале чиновника в 2:00 и 2:10. По словам Собянина, на место падения обломков первого из дронов уже прибыли спасатели.О пострадавших и разрушениях не сообщается.

20 июня Собянин на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что эффективность систем противовоздушной обороны, установленных вокруг Москвы, сейчас составляет 99,9%. Он отметил, что системы ПВО в других странах не достигли результатов, аналогичных московским.

12 июня президент России Владимир Путин сообщил, что российские силы ПВО с начала спецоперации уничтожили более 80 тысяч воздушных целей. Из них 7,5 тысячи — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды преимущественно, почти на 100%, западного производства.

Ранее в Британии заявили, что Украина начала массовое производство «достающей до Москвы» ракеты «Сапсан».