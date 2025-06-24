Появились кадры с пожаром, начавшимся после попадания дрона в дом в Красногорске

Mash показал видео с места прилета дрона по дому в подмосковном Красногорске

В интернете появились видеокадры крупного пожара в жилом доме в подмосковном Красногорске. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

По данным канала, огонь вспыхнул после того, как в здание попал беспилотник. На записи видно, как пламя охватывает одну из квартир на верхнем этаже. Судя по кадрам, огонь быстро распространялся.

Информация о пострадавших и причинах падения беспилотника уточняется. На месте работают экстренные службы.

В ночь на 24 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что беспилотник ударил по многоквартирному дому на улице Народного Ополчения в Красногорске. В результате попадания БПЛА произошел пожар в квартире на 17-м этаже. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

По словам главы региона, пострадал мужчина 34 лет — он получил осколочные ранения руки и ноги. Его доставили в больницу, угрозы жизни нет, отметил губернатор.

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