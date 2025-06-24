В Иране заявили об атаке на Хайфу и израильскую авиабазу

Fars: Иран нанес ракетный удар по Хайфе и базе ВВС Израиля Рамат-Давид

Иран атаковал город Хайфа и базу Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля Рамат-Давид. Об этом сообщило иранское агентство Fars.

Журналисты уточнили, что удары были нанесены утром 24 июня. Последствия атак не уточняются.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня. По его словам, спустя сутки мир будет приветствовать «официальное окончание 12-дневной войны».

При этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у страны пока нет никакого соглашения с Израилем о прекращении огня или военных операций. По его словам, окончательное решение по данной инициативе планировалось принять позже.

Утром 24 июня иранский телеканал Press TV сообщил, что режим прекращения огня с Израилем вступил в силу. По его данным, это произошло после «четырех волн иранских атак». Трамп подтвердил данную информацию.

Ранее политолог рассказал, какой подарок Трамп преподнес РФ и КНР ударами по Ирану.