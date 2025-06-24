Политолог рассказал, какой подарок Трамп преподнес РФ и КНР ударами по Ирану

Президент США Дональд Трамп указами об ударах по Ирану преподнес подарок России и Китаю. Об этом заявил политолог Йозеф Брамль в интервью журналу Focus.

«Это (удары по Ирану. — «Газета.Ru») подрывает доверие к Западу в глазах многих государств, особенно среди представителей глобального Юга», — сказал эксперт.

Брамль добавил, что подобная политика Трампа стала «подарком судьбы» для РФ и КНР. По его словам, реализация ударов по Ирану подрывает легитимность созданного США мирового порядка.

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что американские военно-воздушные силы атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана.

24 июня президент США заявил, что между Ираном и Израилем заключено соглашение о прекращении огня. По его словам, оно начнет действовать после того, как стороны завершат свои текущие операции.

Ранее Иран назвал условие прекращения огня с Израилем.