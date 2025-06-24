На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог рассказал, какой подарок Трамп преподнес РФ и КНР ударами по Ирану

Политолог Брамль: Трамп ударами по Ирану сделал подарок России и Китаю
close
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп указами об ударах по Ирану преподнес подарок России и Китаю. Об этом заявил политолог Йозеф Брамль в интервью журналу Focus.

«Это (удары по Ирану. — «Газета.Ru») подрывает доверие к Западу в глазах многих государств, особенно среди представителей глобального Юга», — сказал эксперт.

Брамль добавил, что подобная политика Трампа стала «подарком судьбы» для РФ и КНР. По его словам, реализация ударов по Ирану подрывает легитимность созданного США мирового порядка.

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что американские военно-воздушные силы атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана.

24 июня президент США заявил, что между Ираном и Израилем заключено соглашение о прекращении огня. По его словам, оно начнет действовать после того, как стороны завершат свои текущие операции.

Ранее Иран назвал условие прекращения огня с Израилем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами