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Над шестью регионами России за ночь сбили 20 украинских беспилотников

Минобороны: средства ПВО за ночь сбили 20 беспилотников ВСУ над Россией
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Inna Varenytsia/Reuters

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны сбили 20 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, попытки атак пришлись на шесть регионов. Больше всего (14) дронов сбили над Курской областью. Два лететалеьных аппарата уничтожили над Московским регионом и по одному — над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.

О пострадавших и разрушениях на земле информации от ведомства не поступало.

В эту ночь губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что беспилотный летательный аппарат ударил по многоквартирному дому на улице Народного Ополчения в подмосковном Красногорске.

Также 24 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил о нейтрализации беспилотников на подлете к столице силами российской противовоздушной обороны.

Глава Брянской области Александр Богомаз накануне говорил, что украинская армия с 2022 года уничтожила в приграничных районах региона 504 жилых дома. Он отметил, что в случае уничтожения дома пострадавшие граждане получают из областного бюджета компенсацию в размере 84 тысяч рублей за квадратный метр. На эти деньги можно приобрести жилье как в том же районе, так и в других районах области.

Ранее в Британии заявили, что Украина начала массовое производство «достающей до Москвы» ракеты «Сапсан».

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