Губернатор Брянской области назвал число разрушенных ВСУ жилых домов в регионе

Богомаз: с начала СВО на территории Брянской области уничтожено 504 жилых дома

Украинская армия с 2022 года уничтожила в приграничных районах Брянской области 504 жилых дома. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава региона Александр Богомаз.

Он отметил, что в случае уничтожения дома пострадавшие граждане получают из областного бюджета компенсацию в размере 84 тысяч рублей за квадратный метр. На эти деньги можно приобрести жилье как в том же районе, так и в других районах области.

Богомаз уточнил, что с начала специальной военной операции Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили на территории Брянской области 504 жилых дома.

21 июня в Брянской области из-за удара реактивных беспилотных летательных аппаратов были повреждены три дома. В Карачевском районе два здания сгорели, еще одно пострадало частично.

11 июня в Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении уголовного дела в связи с атакой беспилотников ВСУ на населенный пункт Марьино в Курской области. Украинские дроны сбросили не менее шести взрывных устройств на жилой дом, из-за чего пострадали трое детей.

Ранее Бастрыкин назвал заказчика терактов в Брянской и Курской областях.