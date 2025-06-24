В Тегеране произошли новые взрывы

В Тегеране и других районах Ирана произошли взрывы. Об этом пишет на иранское издание NourNews.

По данным издания, атаки были произведены Израилем. Одна из бомб упала вблизи здания Иранского общества Красного Полумесяца.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о заключении перемирия между Израилем и Ираном. По его словам, перемирие вступит в силу спустя 6–12 часов, то есть после завершения своих военных миссий ВС Ирана и Израиля. При этом в Иране заявили, что приглашений по прекращению огня не получали.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3». В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Были разрушены многоквартирные дома.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Трамп поблагодарил Иран после атак на военные базы США.