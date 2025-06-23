Макрон признал удары США по Ирану незаконными

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что удары США по ядерным объектам Ирана не имеют законных оснований, несмотря на то, что Париж разделяет их цель. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, необходимо говорить «как есть» и признать, что атака США по ядерным объектам не была легитимной.

«Даже с учетом того, что Франция разделяет цель не дать Ирану обрести ядерное оружие, мы считаем, что этого можно добиться только дипломатическим путем», --сказал он в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе. Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

До этого президент Болгарии Румен Радев заявил о развале системы международного права на фоне ситуации в Иране.

Ранее в ООН установили нарушение Израилем международного права.