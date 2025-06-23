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Политолог назвал три варианта ответа Ирана на удары США

Политолог Ципис: Иран ускорит разработку ядерного оружия после ударов США
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Shutterstock

У Тегерана есть три варианта ответа на удары США по своим объектам: ускорить разработку ядерного оружия, активизировать деятельность проиранских формирований, а также блокировать Ормузский пролив. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал израильский политолог, эксперт по международным отношениям и национальной безопасности Саймон Ципис.

«В настоящее время Тегеран вряд ли готов к стабилизации ситуации. Ему необходимо «восстановить лицо», то есть как минимум продемонстрировать соразмерный ответ», — отметил специалист.

Он также допустил, что Иран прибегнет к помощи собственной агентурной сети, разбросанной по всему Ближнему Востоку, для атак на американские военные базы.

В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт на Ближнем Востоке, ударив по трем ядерным объектам в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. Глава Белого дома Дональд Трамп выступил с обращением к нации: он назвал целью атак уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы.

В настоящее время администрация президента Соединенных Штатов готовится к возможному возмездию со стороны Ирана. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Вашингтоне выразили уверенность в уничтожении ядерной инфраструктуры Ирана.

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