«Это самоубийство»: перекроет ли Иран Ормузский пролив

Попытка Ирана перекрыть Ормузский пролив в ответ на удары США станет «самоубийством» для его экономики, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс. На фоне голосования в иранском парламенте Вашингтон предупредил о возможном военном ответе, а глава Госдепа Марко Рубио призвал Китай повлиять на Тегеран. Через Ормуз проходит до 20% мировой нефти, и его блокада может поднять цены выше $130 за баррель. Глава Пентагона Пит Хегсет предостерег Иран от ответных ударов по силам США на Ближнем Востоке.

Если Иран решит перекрыть Ормузский пролив в ответ на удары США и Израиля, это будет «самоубийством», предупредил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Вся их экономика проходит через Ормузский пролив. Если они хотят разрушить собственную экономику и вызвать перебои в мире, я думаю, это будет их решение. Но зачем им это делать? Я не думаю, что в этом есть какой-то смысл», — сказал Вэнс в интервью NBC News.

Глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что перекрытие пролива станет «эскалацией конфликта, который повлечет за собой ответ со стороны США».

Рубио также заявил, что Вашингтон призывает Китай убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив.

Ранее парламент Ирана проголосовал за перекрытие Ормузского пролива в ответ на удары США и Израиля, сообщил телеканал Press TV. Член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари отметил, что окончательное решение по этому вопросу принимает Совет национальной безопасности страны.

Ормузский пролив играет ключевую роль в глобальной энергетической логистике, так как через него танкерами поставляется нефть из стран Персидского залива (включая Ирак, Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЭ) на рынки Азии. По оценкам, через этот узкий морской проход проходит от 15 до 20% всей мировой торговли нефтью и нефтепродуктами, а также свыше 30% поставок сжиженного природного газа.

МИД Ирака ранее предупредил, что закрытие пролива приведет к потере до 5 млн баррелей нефти в сутки из региона. По данным JPMorgan, блокада этого морского пути может привести к росту цены на нефть не менее чем до $130 за баррель.

Продолжение конфликта

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что любой силовой ответ Ирана против сил США на Ближнем Востоке повлечет за собой новую атаку, значительно превосходящую по силе удары 22 июня. Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной американским ударам по Ирану.

«Для Ирана или его сторонников было бы очень плохой идеей попытаться атаковать американские войска», — сказал Хегсет.

Он добавил, что настало время «двигаться к миру», и что США ждут этого от Ирана.

«Он не представлял угрозы»: почему Трамп рискует импичментом за удары по Ирану Американские демократы подвергли резкой критике авиаудары США по ядерным объектам Ирана. Сенатор Крис... 22 июня 15:38

Хегсет также утверждает, что американские удары полностью уничтожили иранскую ядерную программу, сообщает The Guardian.

«Приказ, который мы получили от нашего главнокомандующего, был четким, мощным и однозначным. Мы разрушили иранскую ядерную программу», — сказал министр.

При этом Джей Ди Вэнс в своем интервью отказался подтверждать полное уничтожение иранских ядерных объектов, заявив вместо этого, что, по его мнению, США «значительно задержали» способность Ирана разработать ядерное оружие.

«Я не собираюсь вдаваться в секретные сведения о том, что мы видели на месте, в Иране, но мы видели многое, и я очень уверен, что мы существенно задержали разработку ими ядерного оружия, и именно это было целью этой атаки», — сказал Вэнс.

Вэнс также ушел от ответа в интервью ABC News на вопрос о том, уничтожен ли иранский ядерный центр в Фордо, о чем говорил президент США Дональд Трамп.

«Сильно поврежден и уничтожен — я не совсем понимаю, в чем разница. Мы знаем только то, что существенно отбросили их ядерную программу назад», — сказал Вэнс.

Ранее иранские СМИ сообщили, что удары США повредили только туннели, ведущие в комплекс Фордо. По данным МАГАТЭ и спутниковой разведки, подземные центрифуги и хранилища обогащенного урана не пострадали.