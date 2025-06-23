Стало известно название операции Ирана против военных баз США

Операция Ирана против баз США носит название «Хорошая весть о победе», Тегеран проводит ее в отношении американских объектов в Катаре и Ираке. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В частности, в Тегеране сообщили об ударе при помощи ракет по военной базе Аль-Удейд в Катаре.

«Эта база является штаб-квартирой ВВС и крупнейшим стратегическим активом армии США в регионе», — сказано в публикации.

Кроме того, в КСИР подчеркнули, что Иран не оставит без ответа ни одно нападение на свою территориальную целостность, суверенитет и национальную безопасность ни при каких обстоятельствах.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта на территории исламской республики. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Иран атаковал несколько городов Израиля.