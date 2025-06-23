Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинского беспилотника, летевшего на столицу.

По словам главы городской администрации, на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.

20 июня Собянин на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что эффективность систем противовоздушной обороны, установленных вокруг Москвы, сейчас составляет 99,9%. Он отметил, что системы ПВО в других странах не достигли результатов, аналогичных московским.

12 июня президент России Владимир Путин сообщил, что российские силы ПВО с начала спецоперации уничтожили более 80 тысяч воздушных целей. Из них 7,5 тысячи — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды преимущественно, почти на 100%, западного производства.

Ранее Путин раскрыл преимущество дешевых БПЛА.