Путин раскрыл преимущество дешевых БПЛА

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что недорогие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) продемонстрировали свою эффективность в качестве средства поражения дорогостоящей военной техники. Об этом он заявил в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Экономическая эффективность обеспечения безопасности решений задач в сфере обороны. Яркими примерами здесь стало <...> применение недорогих беспилотных летательных аппаратов, которые стали эффективным средством поражения дорогостоящей техники», — отметил российский лидер.

Сегодня, 20 июня, Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ-2025. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, в ходе выступления Путин намерен проанализировать текущую ситуацию в мире и представить информацию о состоянии российской и мировой экономики. В Кремле подчеркнули, что выступление президента на пленарной сессии ПМЭФ будет содержательным и всесторонним. «Газета.Ru» ведет онлайн-репортаж с места событий, освещая выступление Путина и его ответы на вопросы, задаваемые модератором.

Ранее Путин заявил, что благодаря системам наблюдения с ИИ в Москве снизился уровень нарушений.