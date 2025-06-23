Трамп похвастался атомными подлодками США

Президент США Дональд Трамп похвастался американскими атомными подводными лодками США в своей соцсети Truth Social.

«Кстати, если кто-то думает, что наше «военное железо» было впечатляющим на этих выходных, то на самом деле самое сильное и лучшее снаряжение, которое у нас есть — это наши атомные подлодки», — написал Трамп.

Глава США подчеркнул, что эти подлодки на 20 лет опережают всех остальных и являются самым мощным оружием, когда-либо созданным.

«Только что были выпущены 30 ракет Tomahawk — все 30 точно поразили свои цели. Так что, помимо наших великих истребителей и лётчиков, спасибо капитану и экипажу!» — написал Трамп.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

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