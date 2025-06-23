В России за ночь сбили более 20 беспилотников

В ночь с воскресенья на понедельник силы ПВО сбили 23 украинских дрона над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, за ночь были перехвачены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Из них 14 дронов сбиты над территорией Ростовской области, пять — над Волгоградской областью и еще четыре — над Астраханской.

Накануне вечером Минобороны РФ сообщило, что над российскими регионами за час с 20:00 до 21:00 сбили семь украинских дронов. Все они были перехвачены дежурными средствами противовоздушной обороны. В небе над Волгоградской областью уничтожили четыре беспилотника.

В тот же день с 18:00 до 19:00 в Миллеровском районе Ростовской области ликвидировали два украинских дрона самолетного типа. Кроме того, тем вечером в Белгородской области при налетах дронов в селе Ржевка были ранены три сотрудника скорой помощи и местный житель. Власти утверждают, что удар БПЛА «был целенаправленным».

Ранее жителей одного региона России предупредили о подозрительных машинах с дронами.