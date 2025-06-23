Госдеп США предупредил граждан за рубежом о рисках из-за эскалации на Ближнем Востоке

Государственный департамент США распространил глобальное предупреждение для граждан страны, находящихся за пределами американской территории. В заявлении, опубликованном 22 июня, подчеркивается, что конфликт между Израилем и Ираном спровоцировал масштабные сбои в транспортной инфраструктуре Ближнего Востока, включая закрытие воздушного пространства Иорданией, Ливаном и Ираком.

На этом фоне существенно возрос риск антиамериканских демонстраций и акций протеста в различных регионах мира.

Американским гражданам настоятельно рекомендовано проявлять повышенную бдительность: избегать мест массового скопления людей, отслеживать местные новостные сводки и зарегистрироваться в программе экстренных оповещений STEP. Особое внимание уделено авиаперелетам — Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело запрет на полеты над Ираном, Ираком и акваторией Персидского залива. Крупные авиакомпании, включая Emirates и Qatar Airways, уже перенаправляют рейсы в обход зон конфликта.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. При этом в самой Исламской Республике утверждают, что удары США не нанесли значительный урон ее объектам. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию последних событий.

Ранее Трамп допустил смену власти в Иране.