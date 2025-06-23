В США заявили о «безусловной уязвимости» сил в Ираке и Сирии для атак Ирана

Американский генерал, экс-глава Центрального командования Вооруженных сил США Фрэнк Маккензи предупредил, что американские войска в Ираке и Сирии «безусловно уязвимы» для ударов со стороны Ирана. Его слова приводит телеканал CBS News.

«На ваш вопрос о том, где они могут нанести удар, я думаю, что мы, безусловно, уязвимы в Ираке. Я думаю, что мы, безусловно, уязвимы в Сирии. И я уверен, что Центральное командование сделало все необходимое, чтобы укрепить себя против этих потенциальных атак», — заявил Маккензи.

По его словам, аналогичная ситуация касается и других военных баз Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. В то же время генерал затруднился ответить, где Иран может атаковать. Он утверждает, что Тегеран «давно вынашивает планы» атаковать США, но эти попытки раз за разом терпели неудачу.

До этого государственный департамент США распространил глобальное предупреждение для граждан страны, находящихся за пределами американской территории. Американским гражданам настоятельно рекомендовано проявлять повышенную бдительность: избегать мест массового скопления людей, отслеживать местные новостные сводки и зарегистрироваться в программе экстренных оповещений STEP.

Ранее в Европе признали, что конфликт Израиля и Ирана повлияет на Украину.