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ЦАХАЛ атаковал «часы уничтожения Израиля» в Тегеране

ЦАХАЛ: был совершен удар по «часам уничтожения Израиля» в Тегеране
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Ebrahim Noroozi/AP

Армия обороны Израиля сообщила об ударах по правительственным целям в Тегеране, включая тюрьму «Эвин», штабы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также «часы уничтожения Израиля» на площади Палестины, передает РИА Новости.

Электронное табло на площади в столице Ирана, которое отсчитывает оставшееся до «уничтожения Израиля» время, было установлено протестующими против политики еврейского государства по отношению к Палестине в 2017 году.

В момент установки счетчик показывал 8 411 дней до конечной точки, что отсылало к высказыванию Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи о том, что к 2040 году «от Израиля ничего не останется».

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин осудил неоправданную агрессию в отношении Ирана.

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