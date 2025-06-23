Власти Израиля опубликовали кадры удара по иранской тюрьме

Удар ЦАХАЛ по тюрьме «Эвин» в Тегеране попал на видео

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала тюрьму «Эвин» в Тегеране. Об этом сообщило МИД еврейского государства в Telegram-канале.

«До сегодняшнего визита ВВС Израиля это были ворота тюрьмы «Эвин» в Тегеране, места, где иранский режим жестоко расправляется со своими противниками и всеми, кто просто хочет свободы», — сказано в посте.

До этого глава минобороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что войска наносят «беспрецедентные по мощности удары»‎ по правительственным целям в Тегеране.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее в Кремле осудили удары США по Ирану.