В Израиле заявили об атаках на правительственные цели в Тегеране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит «беспрецедентные по мощности удары»‎ по правительственным целям в Тегеране. Об этом сообщил глава минобороны еврейского государства Исраэль Кац, передает РИА Новости.

«Армия обороны Израиля сейчас атакует с беспрецедентной мощью цели режима и правительственные репрессивные органы в самом сердце Тегерана»‎, — сказал глава ведомства.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее в Кремле осудили удары США по Ирану.