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В Курском поселке в результате атаки ВСУ пострадал мужчина

Хинштейн сообщил о пострадавшем жителе Куйбышева в результате атаки ВСУ
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки украинских войск пострадал мужчина.

По словам главы региона, утром 23 июня житель Глушковского района возвращался с рыбалки в поселке Куйбышева Рыльского района. В этот момент рядом с ним сдетонировал неразорвавшийся боеприпас.

Хинштейн уточнил, что мужчина самостоятельно обратился в Курскую областную больницу. Пострадавшему диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения левого бедра, закрытую черепно-мозговую травму и акубаротравму.

Утром 23 июня врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров сообщил, что на данный момент в курском приграничье специалисты разминировали 44 населенных пункта.

22 июня глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что шесть мирных жителей региона получили травмы в результате атак Вооруженных сил Украины. По его словам, в Петровском районе Донецка трое мужчин пострадали из-за детонации кассетного суббоеприпаса.

Ранее военный эксперт рассказал, что ВС РФ купируют все угрозы в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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