Марочко: армия РФ купирует все угрозы в Курской области

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что российские войска купируют все угрозы ВСУ в Курской области.

«Наши бойцы не просто продвигаются на сумском направлении, но и успешно купируют все угрозы в районе Теткино», — пояснил эксперт.

Он уточнил, что ВСУ до сих пор пытаются атаковать у указанного населенного пункта.

До этого старший группы быстрого реагирования военной комендатуры ЛНР с позывным «Леший» сообщал РИА Новости, что силовики обнаружили в районе Славяносербска Луганской народной республики (ЛНР) тайник с гранатометами вблизи автотрассы.

Марочко также говорил, что ВС России все чаще находят на бывших позициях украинских военных чешские винтовки, которые становятся трофеями. По его словам, количество стрелкового оружия стандартов НАТО растет в Вооруженных силах Украины.

Ранее на украинских барахолках выставили на продажу учебные пособия НАТО для ВСУ.