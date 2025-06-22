В ДНР в результате атак украинской армии пострадали шесть человек

В Донецкой народной республике шесть мирных жителей получили травмы в результате атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
В Петровском районе Донецка трое мужчин пострадали из-за детонации кассетного суббоеприпаса, рассказал он. А в Никитовском районе Горловки в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ ранения средней степени тяжести получили двое мужчин и женщина, продолжил Пушилин.
Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, подчеркнул он.
Со стороны украинской армии было совершено шесть вооруженных атак: применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм и ударные дроны, добавил глава ДНР.
15 июня сообщалось, что в результате атак ВСУ пострадали восемь мирных жителей ДНР, в том числе шестеро детей. Пушилин рассказал, что в Ленинском районе Донецка украинский беспилотник ранил пять девочек и одного мальчика. А в поселке Богатырь Великоновоселковского муниципального округа дрон ВСУ сбросил взрывчатку, что привело к ранению мужчины и женщины.
Ранее глава ДНР предположил, кто стоит за агрессивными действиями Украины.