В ДНР в результате атак украинской армии пострадали шесть человек

Пушилин сообщил о шести пострадавших в ДНР в результате атак украинской армии

В Донецкой народной республике шесть мирных жителей получили травмы в результате атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

В Петровском районе Донецка трое мужчин пострадали из-за детонации кассетного суббоеприпаса, рассказал он. А в Никитовском районе Горловки в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ ранения средней степени тяжести получили двое мужчин и женщина, продолжил Пушилин.

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, подчеркнул он.

Со стороны украинской армии было совершено шесть вооруженных атак: применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм и ударные дроны, добавил глава ДНР.

15 июня сообщалось, что в результате атак ВСУ пострадали восемь мирных жителей ДНР, в том числе шестеро детей. Пушилин рассказал, что в Ленинском районе Донецка украинский беспилотник ранил пять девочек и одного мальчика. А в поселке Богатырь Великоновоселковского муниципального округа дрон ВСУ сбросил взрывчатку, что привело к ранению мужчины и женщины.

Ранее глава ДНР предположил, кто стоит за агрессивными действиями Украины.