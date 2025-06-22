На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ДНР в результате атак украинской армии пострадали шесть человек

Пушилин сообщил о шести пострадавших в ДНР в результате атак украинской армии
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Донецкой народной республике шесть мирных жителей получили травмы в результате атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

В Петровском районе Донецка трое мужчин пострадали из-за детонации кассетного суббоеприпаса, рассказал он. А в Никитовском районе Горловки в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ ранения средней степени тяжести получили двое мужчин и женщина, продолжил Пушилин.

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, подчеркнул он.

Со стороны украинской армии было совершено шесть вооруженных атак: применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм и ударные дроны, добавил глава ДНР.

15 июня сообщалось, что в результате атак ВСУ пострадали восемь мирных жителей ДНР, в том числе шестеро детей. Пушилин рассказал, что в Ленинском районе Донецка украинский беспилотник ранил пять девочек и одного мальчика. А в поселке Богатырь Великоновоселковского муниципального округа дрон ВСУ сбросил взрывчатку, что привело к ранению мужчины и женщины.

Ранее глава ДНР предположил, кто стоит за агрессивными действиями Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами