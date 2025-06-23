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В Курской области разминировали 44 населенных пункта

В курском приграничье разминировали 44 населенных пункта и 817 км дорог
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Станислав Красильников/РИА Новости

На данный момент в курском приграничье специалисты разминировали 44 населенных пункта. Об этом сообщил врио заместителя губернатора Владимир Базаров на заседании правительства.

«Разминировано 44 населенных пункта, 53 тысячи гектаров, это 4,6% от общего объема, 817 километров дорог и 12 600 зданий. Всего обезврежено 539 348 взрывоопасных предметов», — сказал он.

Работы по разминированию выполняются специалистами силами Минобороны и МЧС России, а также Росгвардии. Он добавил, что в данный момент ведутся работы в в 16 муниципалитетах Беловского, Кореневского и Суджанского районов.

До этого врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что строители из КНДР приступят к работе в Курской области после разминирования территории и оценки разрушений. Уточняется, что лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился отправить в Курскую область пять тысяч строителей и тысячу саперов.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что корейские саперы и военные строители получат полезный опыт в Курской области.

Ранее военный эксперт рассказал, что ВС РФ купируют все угрозы в Курской области.

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