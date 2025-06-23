В Евросоюзе заявили об опасности закрытия Ормузского пролива

Закрытие Ормузского пролива Ираном в ответ на атаки США по иранским ядерным объектам станет «огромной угрозой». Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, передает РИА Новости.

«Опасения ответа и эскалации этой войны огромны, особенно в том, что касается закрытия Ормузского пролива Ираном», — сказала она.

До этого депутат Исмаил Коусари заявил, что парламент Ирана считает необходимым блокировать Ормузский пролив после ударов США по ядерным объектам. По его словам, окончательное решение по этому вопросу должен принять Совет национальной безопасности.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял, что возможное решение Ирана перекрыть пролив «не пощадит» США.

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Ранее в США допустили военные меры для защиты судоходства в Ормузском проливе.