Глава РФПИ рассказал, какое решение Ирана «не пощадит» США

Если Иран перекроет Ормузский пролив, то это решение Исламской Республики «не пощадит» США. Об этом в социальной сети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Цены на нефть устанавливаются на мировом уровне. Если Ормузский пролив будет закрыт, пощады для США не будет. Никто не застрахован от мирового нефтяного шока — цены на бензин взлетят», — написал Дмитриев.

Накануне иранский депутат Исмаил Коусари заявил, что парламент Исламской Республики считает необходимым блокировать Ормузский пролив после ударов США по ядерным объектам. По его словам, окончательное решение по этому вопросу должен принять Совет национальной безопасности Ирана.

Через пролив проходит почти пятая часть мирового нефтяного трафика.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы Соединенных Штатов атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Американский лидер заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее в России допустили дефицит нефти в мире из-за войны Израиля и Ирана.