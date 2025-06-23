Стало известно, какие ракеты использовал Иран при атаке на Израиль

Fars: Иран использовал баллистические ракеты при атаке на Израиль сегодня утром

Иран использовал баллистические ракеты Kheibar Shekan, Emad, Qadr и Fattah-1 при атаке на Израиль сегодня утром. Об этом сообщает агентство Fars.

Агентство Mehr в свою очередь передает заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР), что данная атака «вызвала самый длительный сигнал тревоги на оккупированных территориях и вызвала страх и панику».

Утром 23 июня израильский телеканал N12 сообщил, что Иран выпустил по Израилю около 15 ракет. Незадолго до этого стало известно о новой серии ударов со стороны Израиля по военным объектам на территории Тегерана .

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле. В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп объявил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Ранее Израиль нанес ракетный удар по иранскому Кереджу.