Иран выпустил по Израилю порядка 15 ракет

Иран выпустил по Израилю около 15 ракет, сообщается падения двух на севере страны. Об этом сообщает израильский телеканал N12.

«Выпущено около 15 ракет, сообщается о двух местах их падения», — говорится в сообщении телеканала.

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в конгрессе США назвали удары по Ирану основанием для импичмента Трампа.