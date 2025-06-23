Израиль нанес новую серию ударов по Ирану

ЦАХАЛ начал серию ударов по военным объектам в Тегеране

Военно-воздушные силы Израиля начали наносить новую серию ударов по военным объектам на территории Тегерана. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«ВВС Израиля начали серию ударов по военным объектам в Тегеране», — говорится в сообщении.

Информации о том, какие именно объекты были атакованы, на данный момент не поступало.

Позже глава минобороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что израильская армия наносит «беспрецедентные по мощности удары»‎ по правительственным целям в Тегеране.

Незадолго до этого израильская армия атаковала шесть аэродромов на западе, востоке и в центре Ирана. Атаки были направлены на взлетно-посадочные полосы, подземные ангары, самолет-заправщик и самолеты F-14, F-5 и AH-1.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее армия Израиля сообщила об ударах по иранскому Керманшаху.