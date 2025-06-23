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В Иране заявили об ударе Израиля по Кереджу

Fars: ВС Израиля нанесли ракетный удар по Кереджу
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Majid Asgaripour/Reuters

Израиль нанес ракетный удар по городу Кередж, расположенному недалеко от Тегерана. Об этом сообщает агентство Fars.

Утверждается, что по населенному пункту было выпущено несколько ракет. О масштабах разрушений на земле пока не сообщается.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле. В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Ранее Рубио заявил, что мир после ударов США по Ирану «стал безопаснее».

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