В Иране заявили об ударе Израиля по Кереджу

Израиль нанес ракетный удар по городу Кередж, расположенному недалеко от Тегерана. Об этом сообщает агентство Fars.

Утверждается, что по населенному пункту было выпущено несколько ракет. О масштабах разрушений на земле пока не сообщается.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле. В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Ранее Рубио заявил, что мир после ударов США по Ирану «стал безопаснее».