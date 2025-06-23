Израиль ударил рядом со зданием Красного полумесяца в Тегеране

Иранский Красный полумесяц сообщил об ударе Израиля рядом со зданием организации

Армия обороны Израиля нанесла удар рядом со зданием Красного полумесяца в Тегеране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

«Повторная атака в окрестностях здания Красного полумесяца», — сообщили в организации.

До этого израильский телеканал N12 сообщал, что Иран выпустил по Израилю около 15 ракет. Сообщается о падении двух из них на севере страны.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее вице-президент Вэнс выступил против участия США в конфликте с Ираном.