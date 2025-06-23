В Иране заявили, что США теперь напрямую вовлечены в конлфикт

ВС Ирана: США теперь напрямую вовлечены в войну

США теперь напрямую вовлечены в войну с Ираном, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя центрального штаба иранских ВС «Хатам-аль-Анбия».

Отмечается, что агрессия США в отношении Ирана создает почву для расширения конфликта на весь Ближний Восток.

«Преступная Америка, продолжая оказывать всестороннюю помощь агрессии сионистского режима (Израиль. — «Газета.Ru») путем явного нарушения суверенитета Исламской Республики Иран вступила в непосредственную войну с Ираном и напала на священную иранскую землю», — поделился источник.

До этого замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил немецкому телеканалу ARD, что Иран продолжит обогащение урана в мирных целях, несмотря на внешнее давление.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Ранее вице-президент Вэнс выступил против участия США в конфликте с Ираном.