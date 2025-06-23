Иран приготовился дать США жесткий ответ

Соединенные Штаты Америки получат «решительный ответ» на их удары по ядерным объектам Ирана. Об этом заявил главнокомандующий армией Исламской Республики генерал-лейтенант Амир Хатами, трансляцию вела телерадиокомпания Ирана (IRIB).

Военный подчеркнул, что в течение всей истории Ирана мир становился свидетелями «преступлений со стороны США». По словам Хатами, каждый раз американцы получали решительный ответ на их «преступления», и в этот раз будет так же.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Иране поприветствовали поддержку России на фоне ударов США по республике.