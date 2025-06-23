Стало известно о подготовке нападений на базы США на Ближнем Востоке

В США выяснили, что поддерживаемые Ираном ополченцы планируют нанести удары по американским военным базам в Ираке и Сирии на фоне ударов ВВС США по иранским ядерным объектам. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американского чиновника.

По словам собеседника издания, пока ополченцы не предпринимают никаких действий, а официальный Багдад делает все возможное, чтобы отговорить их от нападения на американские базы.

Госдепартамент на этом фоне призвал американских граждан быть максимально осторожными и по возможности покинуть страны Ближнего Востока.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что Иран может начать «террористические атаки» на территории США.