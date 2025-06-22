В Минобороны РФ раскрыли детали об атаке БПЛА на Ростовскую область

Минобороны РФ сообщило о двух дронах, сбитых над Ростовской областью

Над территорией Ростовской области за час ликвидировали два украинских дрона самолетного типа. Об этом сообщает в Telegram-канале российское Минобороны.

Как уточнили в оборонном ведомстве, налеты произошли в период с 18:00 до 19:00.

До этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы и средства противовоздушной обороны уничтожили дроны в Миллеровском районе. При этом никто не пострадал, разрушений тоже не было зафиксировано. Чиновник призвал местных жителей соблюдать осторожность, поскольку налет на север области все еще продолжался.

Накануне в Брянской области из-за удара реактивных БПЛА были повреждены три дома. В Карачевском районе два здания сгорели, еще одно пострадало частично. При ликвидации возгорания были ранены двое пожарных. Их госпитализировали.

Ранее жителей одного региона России предупредили о подозрительных машинах с дронами.