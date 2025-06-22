На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Регионы России за час атаковали семь БПЛА

Минобороны: за час над тремя регионами России сбили семь беспилотников
close
Mircea Moira/Shutterstock/FOTODOM

Над российскими регионами за час сбили семь украинских дронов. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что украинские БПЛА пытались атаковать территорию РФ с 20:00 до 21:00. Все они были перехвачены дежурными средствами противовоздушной обороны. В небе над Волгоградской областью уничтожили четыре дрона, над Астраханской — два, и еще один — над Ростовской.

В 18:00 до 19:00 в Миллеровском районе Ростовской области уже ликвидировали два украинских дрона самолетного типа. Кроме того, этим вечером в Белгородской области при налетах дронов в селе Ржевка были ранены три сотрудника скорой помощи и местный житель. Власти утверждают, что удар БПЛА «был целенаправленным».

В результате него находившиеся в автомобиле врач, фельдшер и водитель получили минно-взрывные травмы и баротравмы (повреждения полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления). Их доставили в областную больницу. Транспортное средство тоже было повреждено. Второй дрон ударил по автобусу, при этом пострадал водитель. Бойцы самообороны госпитализировали его с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением ноги.

Ранее жителей одного региона России предупредили о подозрительных машинах с дронами.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами