Регионы России за час атаковали семь БПЛА

Над российскими регионами за час сбили семь украинских дронов. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что украинские БПЛА пытались атаковать территорию РФ с 20:00 до 21:00. Все они были перехвачены дежурными средствами противовоздушной обороны. В небе над Волгоградской областью уничтожили четыре дрона, над Астраханской — два, и еще один — над Ростовской.

В 18:00 до 19:00 в Миллеровском районе Ростовской области уже ликвидировали два украинских дрона самолетного типа. Кроме того, этим вечером в Белгородской области при налетах дронов в селе Ржевка были ранены три сотрудника скорой помощи и местный житель. Власти утверждают, что удар БПЛА «был целенаправленным».

В результате него находившиеся в автомобиле врач, фельдшер и водитель получили минно-взрывные травмы и баротравмы (повреждения полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления). Их доставили в областную больницу. Транспортное средство тоже было повреждено. Второй дрон ударил по автобусу, при этом пострадал водитель. Бойцы самообороны госпитализировали его с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением ноги.

Ранее жителей одного региона России предупредили о подозрительных машинах с дронами.