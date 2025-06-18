Жителей российского региона предупредили о машинах, с которых могут запускать дроны

В Югре власти предупредили жителей о подозрительных машинах с дронами

Власти Кондинского района ХМАО выпустили предупреждение о возможном появлении на территории автомобилей-кемперов, из которых могут запускаться дроны. Об этом сообщается на официальной странице районной администрации во «ВКонтакте».

Согласно опубликованной информации, в кемперах на базе джипов или грузовиков, которые ввезены на территорию России, могут перевозиться беспилотные летательные аппараты.

«Существует вероятность использования данных транспортных средств спецслужбами Украины для скрытого передвижения и нанесения ударов по объектам Минобороны, ТЭК и энергетики во всех регионах РФ», — говорится в сообщении.

В случае обнаружения подозрительных транспортных средств власти просят югорчан информировать правоохранительные органы и экстренные службы.

До этого в России представили новейшую систему защиты от беспилотников. Компания 3mx представила систему «Булат-онлайн», автоматический комплекс обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Новая разработка предназначена для организации безопасности мероприятий и гражданских объектов.

Ранее в Минобороны назвали число сбитых за сутки украинских БПЛА и снарядов.