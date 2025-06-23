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В ВСУ создали особую группу для обороны и укрепления фортификаций Сум

Сырский сообщил о создании отдельной группы ВСУ для обороны Сум
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале рассказал, что для обороны города Сумы в составе армии была создана отдельная группа.

По его словам, командование ВСУ принимает меры, чтобы обезопасить центр Сумской области.

«В составе оперативно-тактической группировки создана отдельная группа, ответственная непосредственно за оборону Сум и наращивание системы инженерных фортификационных заграждений», — сообщил военачальник.

Он добавил, что назначил ответственного за возведение фортификационных сооружений.

В пятницу, 20 июня, президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сказал, что у России нет задачи забрать Сумы, но это не исключено. По словам политика, сейчас ВС РФ создают в Сумской области зону безопасности, глубина которой составляет от восьми до 12 км.

Этот регион Украины граничит с Курской областью. После того как российские войска полностью освободили курское приграничье от ВСУ, Путин заявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с республикой.

Ранее Зеленский рассказал о положении ВСУ в Сумской области.

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