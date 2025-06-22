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Пушилин заявил о продвижении российских войск в ДНР к Днепропетровской области

Пушилин сообщил, что ВС России в ДНР продвигаются к Днепропетровской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России в Донецкой народной республике продвигаются по всем направлениям, в том числе в сторону Днепропетровской области. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с РИА Новости.

«Наши подразделения продвигаются вперед <…> Великоновоселковское направление: после освобождения Комара здесь подразделения продвинулись еще дальше, в сторону Днепропетровской области», — отметил он.

13 июня издание «Страна.ua» со ссылкой на данные украинского военного с позывным «Мучной» писало, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Комар в ДНР. Военнослужащий назвал ситуацию на этом участке фронта тяжелой и спрогнозировал дальнейшее продвижение Вооруженных сил (ВС) России.

17 июня Минобороны РФ сообщило, что российские военные продвигаются в Днепропетровской области. По данным российского оборонного ведомства, в Днепропетровской области действуют подразделения группировки «Восток». Военным ВСУ нанесено поражение в районах населенных пунктов Степовое и Малиевка.

Ранее на границе с Днепропетровской областью была заблокирована крупная украинская группировка.

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