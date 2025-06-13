На Украине подтвердили потерю населенного пункта Комар

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Комар в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на данные украинского военного с позывным «Мучной».

При этом он назвал ситуацию на этом участке фронта тяжелой и спрогнозировал дальнейшее продвижение Вооруженных сил (ВС) России.

«Шагая дальше на север или на северо-запад вдоль реки Мокрые Ялы, обороняться будет еще труднее, потому что идут маленькие села, которые разбирают очень быстро», — уточнил военный.

По его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут долго держаться за эти населенные пункты.

Кроме того, «Мучной» сообщил, что у российских войск получилось закрепиться на некоторых участках вдоль границы Днепропетровской области.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что за неделю подразделения ВС России продвинулись на нескольких направлениях, взяв под контроль несколько населенных пунктов и нанеся значительный урон противнику.

Ранее в Госдуме спрогнозировали глубину буферной зоны на границе России.