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В Минобороны рассказали о зачистке более 1100 зданий при взятии Комара

Минобороны: ВС РФ зачистили более 1,1 тысячи зданий в ходе взятия Комара
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска зачистили более 1,1 тысячи зданий и строений в ходе взятия под контроль села Комар. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что в ходе боев подразделения 336-й отдельной бригады морской пехоты и 37-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ прорвали эшелонированную систему обороны украинской армии.

«В ходе операции по освобождению населенного пункта уничтожены десятки единиц боевой техники противника, зачищено более 1100 зданий и строений», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что Комар был важным узлом логистики и долговременной обороны ВСУ.

О переходе населенного пункта под контроль ВС РФ 13 июня сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на военного ВСУ с позывным «Мучной».

Украинский военный назвал ситуацию на этом участке фронта тяжелой и спрогнозировал дальнейшее продвижение российских войск.

Ранее российский боец рассказал, что штурм Комара начался для ВСУ неожиданно.

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