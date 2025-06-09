На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На границе с Днепропетровской областью заблокирована крупная украинская группировка

Группировка ВСУ заблокирована в Комаре на границе с Днепропетровской областью
close
Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Крупная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) заблокирована в населенном пункте Комар на границе Донецкой народной республики с Днепропетровской областью. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В Комаре крупная группировка противника заблокирована», — сказали там.

В силовых структурах добавили, что вся логистика ВСУ на этом участке фронта полностью блокирована.

Также агентство сообщило, что разведчики группировки войск «Запад» пресекли переброску личного состава и снабжение боеприпасами подразделений ВСУ на передовых позициях в Харьковской области.

8 июня военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие берут в окружение группировку ВСУ в населенном пункте Радьковка в Харьковской области. Численность группировки вражеских войск эксперт не уточнил.

Российские войска продолжают наступать в Харьковской области. Марочко сообщал, что российские военные в ходе боевых действий у Юнаковки в Сумской области Украины взяли под контроль участок трассы, что не дает ВСУ восстановить утраченные позиции.

Ранее в Сумской области пять украинцев отказались от эвакуации из страха попасть в ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами