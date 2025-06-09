Группировка ВСУ заблокирована в Комаре на границе с Днепропетровской областью

Крупная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) заблокирована в населенном пункте Комар на границе Донецкой народной республики с Днепропетровской областью. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В Комаре крупная группировка противника заблокирована», — сказали там.

В силовых структурах добавили, что вся логистика ВСУ на этом участке фронта полностью блокирована.

Также агентство сообщило, что разведчики группировки войск «Запад» пресекли переброску личного состава и снабжение боеприпасами подразделений ВСУ на передовых позициях в Харьковской области.

8 июня военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие берут в окружение группировку ВСУ в населенном пункте Радьковка в Харьковской области. Численность группировки вражеских войск эксперт не уточнил.

Российские войска продолжают наступать в Харьковской области. Марочко сообщал, что российские военные в ходе боевых действий у Юнаковки в Сумской области Украины взяли под контроль участок трассы, что не дает ВСУ восстановить утраченные позиции.

Ранее в Сумской области пять украинцев отказались от эвакуации из страха попасть в ВСУ.