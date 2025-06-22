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США призвали Китай повлиять на Иран из-за ситуации вокруг Ормузского пролива

Рубио: CША призвали Китай убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив
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lavizzara/Shutterstock/FOTODOM

США призывают власти Китая убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

«Я призываю китайское правительство в Пекине позвонить им [Ирану. — «Газета.Ru»] по этому поводу, так как они сами сильно зависят от Ормузского пролива в плане транспортировки своей нефти», — сказал он.

До этого депутат Исмаил Коусари заявил, что парламент Ирана считает необходимым блокировать Ормузский пролив после ударов США по ядерным объектам. По его словам, окончательное решение по этому вопросу должен принять Совет национальной безопасности.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее в США допустили военные меры для защиты судоходства в Ормузском проливе.

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