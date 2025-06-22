ЦАХАЛ заявил об ударе по десяткам целей в Иране

Около 30 истребителей израильских военно-воздушных сил (ВВС) нанесли удары по десяткам военных целей по всему Ирану, применив более 60 боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ЦАХАЛ утверждает, что в ходе атаки военные поразили командный центр в районе Йезда, где хранились дальнобойные ракеты. Параллельно были нанесены удары по ракетным установкам в Исфахане, Бушере и Ахвазе, уточнили в ведомстве.

«Также атакованы военные объекты, участвующие в производстве батарей ПВО, командный центр БПЛА «Третьей бригады» и склад БПЛА возле командного центра», — сообщили в ЦАХАЛ.

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Иране пригрозили ударить по военным базам США.